25/10/2017 09:02


Almanya'dan gelen yolcuların valizleri köpekle arandı

atatürk havalimanı

Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Geliş Terminali'nde Türkiye'ye gelen yolcuların valizlerinde narkotik köpeğiyle arama yapıldı

Dün akşam tarifeli uçakla Almanya'dan İstanbul'a ulaşan yolcular, pasaport kontrollerinin ardından valizlerini almak üzere bantların olduğu alana geldi.Burada uygulama yapan polis ekipleri, valizlerini alan bazı Alman yolcuları durdurdu. Uygulama kapsamında söz konusu valizler narkotik köpekleri tarafından tek tek kontrol edildi.Herhangi bir bulgunun tespit edilmediği yolcular, daha sonra gümrüklü alandan geçerek, İstanbul'a giriş yapabildi.


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