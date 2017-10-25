Meteorolojiden İstanbul için son dakika uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu

Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada; “Bugün İstanbul’da beklenen sağanak yağışların öğleden sonra etkisini artıracağı ve gece yarısına kadar kuvvetli poyraz ile birlikte metrekareye 25-50 kilogram yağış düşeceği tahmin ediliyor. Meydana gelebilecek su baskını ve ulaşımda aksamalar gibiolumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor” denildi.