Adalet Bakanlığı açıkladı ABD'ye gidecek heyete vize verilmedi mi

Adalet Bakanlığı, ABD'ye gidecek heyete vize verilmediğine dair çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı

Bakanlık tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Ancak iki ülke arasında son dönemde yaşanan vize krizi nedeniyle adı geçen ziyaret, Bakanlığımızca iptal edilmiştir. Doğal olarak Bakanlığımız mensuplarının şahsen veya onlar adına resmi kanallardan yapılmış herhangi bir vize başvurusu da bulunmamaktadır. Dolayısıyla 'Adalet Bakanlığı heyetine vize verilmediği'ne ilişkin haberler gerçeği yansıtmamaktadır." ifadelerine yer verildi.