24/10/2017 22:36


İBB’den şiddetli yağış ve rüzgar uyarısı

istanbul yağış

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlarını beklenen kuvvetli sağanak yağış konusunda uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından alınan bilgiye göre yarın İstanbul genelinde öğle saatlerinden itibaren kuvvetli beklenen sağanak yağmurun Perşembe sabahına kadar aralıklarla kuvvetli yağacağı tahmin ediliyor. Yağışla birlikte rüzgarın da kuzeyli yönlerden yer yer 30 ila 60 km/s hızla eseceği tahmin ediliyor. Fatih, Unkapanı, Maltepe, Sultanbeyli, Tuzla, Beşiktaş, Üsküdar, Sarıyer, bölgelerinde etkili olması bekleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ilçe Belediyeler AKOM koordinasyonunda muhtemel su taşkınlarına karşı tedbirlerini alıp ekiplerini kritik noktalara yerleştiriyor.


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