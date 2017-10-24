24/10/2017 22:27


Eren Bülbül'ü şehit eden terörist yakalandı

Eren Bülbül'ün katili

Maçka'da çıkan çatışmada öldürülen 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün katili terörist Mustafa Tolucan yakalandı

Terör örgütü PKK üyesi terörist Mustafa Tolucan'ın, geçen 11 Ağustos'ta Trabzon'un Maçka İlçesi'nde teröristlerin erzak çaldığını ihbar eden ve girdikleri evi gösteren Eren Bülbül ile beraberindeki Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik'in şehit olduğu saldırıya karıştığı belirlendi.

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Yakalanan şahsın PKK terör örgütü Karadeniz yapılanmasına mensup ‘Aram’ kod adlı Mustafa Tolucan adlı bölücü terör örgütü mensubu olduğu, başsavcılığımızca ilgili terör örgütü mensubu hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, hakkında açılan adli soruşturma devam etmektedir” denildi.

GİRESUN VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Giresun Valiliği, Dereli ilçesine bağlı Kulakkaya Yaylası kırsalında vatandaşların ihbarı sonucu bir PKK’lının yakalandığını, terör unsurlarına yönelik mücadelenin azim ve kararlılıkla sürdürüldüğünü bildirdi.

Giresun Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “23 Ekim 2017 tarihinde saat 15.25 sıralarında 156 Jandarma imdat hattını arayan bir vatandaşımız tarafından Dereli ilçesi Kulakkaya Yaylası bölgesinde başında puşi takılı ve mekap ayakkabı giyimli şüpheli bir şahsın görüldüğü ihbarı yapılmıştır. İhbar üzerine jandarma tarafından belirtilen şahıs yakalanarak gözaltına alınmış ve Giresun ilimiz sınırlarında faaliyet yürüten bölücü terör örgütü mensuplarından olduğu anlaşılmıştır. Vatandaşlarımızın doğru ve zamanında ihbarları neticesinde teröristler bölgemizde barınamayacak, aynı duyarlılık sürdüğü müddetçe bölgemizde teröristler varlığını sürdüremeyecektir. Güvenlik kuvvetlerimiz ilimiz genelinde bütün terör unsurlarına yönelik mücadelesini azim ve kararlılıkla sürdürmeye devam etmektedir” denildi.

Öte yandan Valilik vatandaşlara, “Yaşam malzemelerini yaylalardaki boş evlerden temin eden teröristlerin bölgemizde barınamaması maksadıyla tüm vatandaşlarımız tarafından boş yayla evlerinde gıda ve yaşam malzemeleri bırakmamaları önem arz etmektedir” uyarısında bulundu.

 

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