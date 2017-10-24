24/10/2017 13:30


15 dakikalık yağış ilçede hayatı durdurdu

kuşadası yağış

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sabah erken saatlerde ani bastıran yağış nedeniyle trafik durdu. Şiddetli yağış nedeniyle yollar adeta göle döndü

Birçok araç, suların içinde kaldı. Araçlardaki öğrenci ve sürücüler, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Sahil kesimindeki Atatürk Bulvarı ise, yağmur suları nedeniyle sürücüleri zor durumda bıraktı.

Trafik, zaman zaman durma noktasına geldi. Güzelçamlı ile Davutlar Mahallesi’nde bazı evlerin alt katlarını su bastı. Yağmurun durmasının ardından kentteki hayat normale döndü.


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