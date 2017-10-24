24/10/2017 09:36


Bahçe kazısında göçük oldu cesetleri metrelerce derinlikte bulundu

bahçede göçük

Antalya'nın Elmalı ilçesinde bahçede kazı yapıldığı sırada meydana gelen göçükte toprak altında kalan 2 kişi can verdi

Elmalı'ya bağlı Bayralar Mahallesi'nde Şaban Şener, Eşref Malbant ve adı henüz öğrenilemeyen oğlu, Y.Y.'ye ait bahçede kazma ve kürekle kazı yaparken,dün akşam aniden göçük meydana geldi. Şaban Şener ve Eşref Malbant üzerlerine yığılan toprağın altında kalırken Malbant'ın oğlu ise beline bağlı ipe tutunarak kuyudan çıkmayı başardı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve Elmalı Belediyes'ine bağlı iş makineleriyle jandarma ekipleri bölgeye gelerek göçük altında kalan 2 kişinin kurtarılması için çalışma başlattı. Olay yerine gelen Kaymakam Gürbüz Saltaş ve Belediye Başkanı AK Partili Ümit Öztekin de çalışmaları takip etti.

Yaklaşık 10 metre derinlikte toprak altında olduğu belirtilen Şaban Şener ile Eşref Malbant'a ulaşmak için ekipler seferber oldu. Şener ile Malbant'ın aşağı indiği belirtilen iki ayrı ipin uçlarının kuyunun yanındaki ağaca bağlı olduğu görüldü.

CESETLERİ 14 METRE DERİNLİKTE BULUNDU

Toprak altında kalan Şaban Şener ile Eşref Nalbant'ın cesetlerine ulaşıldı. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu bulunan Şener ve Nalbant'ın cesetleri yaklaşık 14 metre derinlikte bulundu. Cesetler toprak altından çıkarılarak halat yardımıyla yukarı taşındıktan sonra otopsi için morga konuldu.


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