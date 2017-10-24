24/10/2017 09:34


Yurt geneli hava durumu 24 Ekim 2017

hava durumu

Meteoroloji'den alınan son bilgiye göre hava sıcaklığı batı bölgelerde 2 ila 5 derece azalacak ve sağanak yağış yurdun bazı bölgelerini etkisi altına alacak

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 22

İstanbul: Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren Avrupa Yakası, öğle saatlerinden itibaren il geneli sağanak yağışlı 21

İzmir: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli ve yerel olarak çok kuvvetli olması bekleniyor 19

Adana: Parçalı bulutlu 28

Antalya: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların il genelinde çok kuvvetli ve yerel olarak şiddetli olması bekleniyor 22

Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu 26

Trabzon: Parçalı bulutlu 25

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 17

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 27


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