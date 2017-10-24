Yurt geneli hava durumu 24 Ekim 2017
Meteoroloji'den alınan son bilgiye göre hava sıcaklığı batı bölgelerde 2 ila 5 derece azalacak ve sağanak yağış yurdun bazı bölgelerini etkisi altına alacak
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 22
İstanbul: Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren Avrupa Yakası, öğle saatlerinden itibaren il geneli sağanak yağışlı 21
İzmir: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli ve yerel olarak çok kuvvetli olması bekleniyor 19
Adana: Parçalı bulutlu 28
Antalya: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların il genelinde çok kuvvetli ve yerel olarak şiddetli olması bekleniyor 22
Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu 26
Trabzon: Parçalı bulutlu 25
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 17
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 27