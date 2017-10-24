Meteorolojiden uyarılar peş peşe geldi, 24 Ekim 2017 hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bazı iller için kuvvetli yağış beklendiğini duyururken o iller için sel riski uyarısında bulundu

Meteoroloji tarafından bazı iller için sel, fırtına ve kuvvetli yağmur uyarısı yapıldı. Marmara, Ege ve Akdeniz illerimizden bazılarını kapsayan uyarıdaki şehirler şu şekilde, Balıkesir, İzmir, Aydın, Muğla, Antalya, Isparta, Burdur…

BUGÜN HAVALAR NASIL OLACAK

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, ve Batı Akdeniz ile Eskişehir çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları, Edirne, Kırklareli ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir ve Manisa'nın batı, Burdur'un güney ve doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bir haftadır süren pastırma yazı yerini kışa bırakıyor. Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, havaların soğuyacağı ve yağışın etkili olacağı bildirildi. Açıklamada, “Bölgemizin Pazartesi akşamdan başlayarak Orta Akdeniz’den gelen serin ve yağışlı sistemin etkisi altına gireceği tahmin ediliyor. 23 Ekim Pazartesi gece ve 24 Ekim Salı günü bölgemizde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Rüzgârın da güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-60 Km/sa) olarak eseceği bekleniyor. 25 Ekim Çarşamba günü yağışlı sistemin Bölgemizde etkili olmaya devam edeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının salı günü yağışlı sistem ile 4-8 derece azalacağı tahmin ediliyor” denildi.