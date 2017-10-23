Sanatçı Orhan Gencebay 'Deniz Baykal için dua ediyorum'

Ankar Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi'nde tedavi gören CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ı ziyaret eden sanatçı Orhan Gencebay ziyaret sonrası açıklama yaptı

Orhan Gencabay, Baykal’ın kendisini 18 yıl önce geçirdiği bir ameliyat sonrası ziyaret ettiğini hatırlatarak, “Şimdi iyi haberlerini bizzat hanımefendiden ve dostlarından aldık, zaten takip ediyorduk. İnşallah her şey çok daha iyi olacak, şifa bulacak başkanımız. Bir an evvel iyileşmesi için dua ediyorum” dedi.