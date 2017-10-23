23/10/2017 15:55


Yaz saati uygulamasıyla ilgili flaş gelişme

yaz saati uygulaması

Devamlı yaz saati uygulamasına ilişkin düzenleme Meclis'te görüşülecek

Enerji Bakanı Berat Albayrak geçtiğimiz eylül ayında uyaptığı açıklamada, “Verimlilik hususunda yaz saati uygulaması Türkiye'ye çok önemli bir katkı yaptı.Ne yaptı? Rakamsal olarak; raporlar yeni geldi.Dedik bunun ekonomik rakamsal analizi nedir diye? Bakanlık olarak biz bir çalışma yapmıştk ama, dışarıdan da üçüncü bir gözle Türkiye'nin en iyi üniversitlerinden bir tanesi olan; teknik olarak kimine göre en iyisi olan İstanbul Teknik Üniversitesi ile de bir çalışma yaptırarak baktığımızda, büyüme ısınma tüketimi saat ayarlaması noktasında yaklaşık geçtiğimiz yıl 540 milyon liralık, bir tasaruffa da etki etmesi itibariyle çok ciddi pozitif bir etki ortaya koymuştu. Bu süreç devam edecek” ifadelerini kullanmıştı.

 
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