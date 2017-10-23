23/10/2017 13:54


Meteoroloji saat verdi sağanak yağış geliyor

yağışlı hava

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre bu gece ve yarın İstanbul, Ankara, İzmir ve bir çok il sağanak yağışın etkisi altına girecek

Alınan son tahminlere göre yağışların Marmara'nın batısı, kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın da yurdumuzun batı ve iç bölgelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak eseceği bekleniyor.

25 Ekim Çarşamba günü yağışlı sistemin Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'de etkili olmaya devam edeceği ve yağışların Batı Akdeniz ile Marmara'nın kuzeyinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yağışlı sistemin 26 Ekim Perşembe günü Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Doğu Akdeniz'de, 27 Ekim Cuma günü Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda etkili olduktan sonra yurdumuzu terk etmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının yarın önemli bir değişiklik göstermeyeceği, salı günü yağışlı sistem ile birlikte batı bölgelerde, çarşamba günü iç, perşembe günü Kuzeydoğu kesimlerde 4-8 derece azalacağı, ancak Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında salı ve çarşamba günleri güneyli rüzgarın etkisiyle 6-8 derece artacağı tahmin ediliyor.

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