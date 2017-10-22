Sıfır noktasına fırtına obüs ve tank birlikleri sevkıyatı sürüyor

Kilis'te, Afrin bölgesinin karşısında bulunan hudut karakollarına askeri sevkıyat devam ediyor

Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesinin karşısında bulunan Kilis ve Hatay'da sınıra askeri sevkiyat sürüyor. Elbeyli ilçesinden yola çıkan, içerisinde fırtına obüs toplarının da bulunduğu 7 araçlık tanklar kente ulaştı. Tırların üzerine konulan tank ve fırtına obüsleri, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD/YPG kontrolündeki bölgelerin Türkiye tarafındaki hudut karakollarına sevk edildi. Fırtına obüslerinin 3'üncü Hudut Tabur Komutanlığına bağlı sınır birlikleri ile Kilis-Hatay sınırına konuşlandırıldığı bildirildi. Kilis-Hatay sınırına askeri sevkiyatın peyderpey sürdüğü bildirildi. Öte yandan, sınırda konuşlu bulunan birlikler arasında da kritik noktalara sevkiyat yapıldığı bildirildi.