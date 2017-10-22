22/10/2017 10:15


Derbi nedeniyle o yollar bugün trafiğe kapalı

istanbul yol kapalı

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında bu akşam oynanacak dev derbi nedeniyle İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

İşte trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif yollar :

"Güney Yan Yolda bulunan İspark Otopark alanı dolana kadar Tem Kuzey Yan Yoldan Güney Yan Yola Dönüş Varyantı araç trafiğine açık olacak, İspark Otoparkı dolduktan sonra dönüş varyantı araç trafiğine kapatılacak, alternatif olarak araç sürücüleri Tem Kuzey Yan Yol Okmeydanı dönüşleri - Tem Güney Yan Yol Bağlantı yolunu kullanacaklardır.

Maç başladığında Tem Kuzey Yan Yol araç trafiğine kapatılacak, Tem Kuzeye direkt ve Tem Kuzeyden Güneye bağlayan varyanta akım verilecek, Tem Kuzey Yan Yol araç trafiğine kesildiği zaman Tem Kuzeyden Güneye bağlantı varyantı araç trafiğine açılacaktır."


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