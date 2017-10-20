20/10/2017 14:08


Son dakika çok sayıda öğrenci apart topar hastaneye kaldırıldı

zehirlenme olayı

Konya Selçuk'taki Şehit Abdullah Tayyip Olçok İmam Hatip Ortaokulu'ndaki 29 öğrenci mide bulantısı ve baş ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı

Durumun okul idarecilerine bildirilmesi üzerine, 112 acil servis ekiplerinden yardım istendi. Zehirlenme şüphesiyle 29 öğrenci, ambulanslarla Konya'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. 

Öğrencilerin okul bahçesindeki çeşmeden su içtiklerini belirtmeleri üzerine araştırmalar bu yönde yoğunlaştırıldı. Okula gelen Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, inceleme yapılmak üzere sudan numune aldı. 


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