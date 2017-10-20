20/10/2017 12:36


Tedavi için Kayseri'ye giden kadın terörist yakalandı

kadın terörist

Terör örgütü PKK üyesi bir kadın sahte kimlikle Kayseri’ye giderek tedavi oldu. Kadın terörist polis ekipleri tarafından yakalandı

PKK kadrosuna 2004 yılı içinde katılan H. Dikme, Kandil ve Kuzey Irak’ın birçok kesiminde 11 yıl faaliyette bulunduktan sonra kırsal alanda yakalandığı hastalık nedeniyle terör örgütü yöneticileri tarafından Türkiye’ye gönderildi. Hastalığının tedavisi yapılması için Kayseri’ye gelen, çeşitli hastanelerde sahte kimlik kullanarak bir süredir tedavi gördüğü belirlenen ve Kayseri’de yaşayan akrabalarının yanında bir süre saklanan H. Dikme Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ve Özel Harekat polislerinin yaptığı operasyon sonucu yakalanarak, gözaltına alındı. Olayla ilgili kadın teröristin sorgulanmasına TEM Şubesi’nde başlandı.


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