Deniz Baykal'ın eşinden son dakika açıklaması

Yoğun bakımda tedavi gören Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal, Deniz Baykal'ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi

Deniz Baykal hastalandığı sırada Antalya'da olan Olcay Baykal, “Nasıl oldu böyle bir anda?” sorusuna şu yanıtı verdi: ''Deniz Bey fenalaşınca koruma polisini aramış. Koruma polisi geldiğinde durumun ciddiyetini fark edip hemen ambulans çağırmış. Hastaneye kaldırmışlar.''

Olcay Baykal, eşinin şu anki durumu hakkında da şunları söyledi:“Doktorlar iyiye gittiğini söylüyorlar ama hâlâ risk varmış. O yüzden bekliyoruz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Baykal’ın hastaneye kaldırıldığı günden beri tedavi sürecini yakından takip edip, bizzat ilgileniyor. Erdoğan, Baykal'ı hastanede ziyaret de etmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Başbakan Yıldırım'ın da yakından ilgilendiğini belirten Olcay Baykal, “Cumhurbaşkanı çok ilgilendi. Başbakan da öyle. İkisi de geldiler. Yakından takip ediyorlar. Her gün iki üç bakan geliyor hastaneye ziyarete, sağ olsunlar” ifadelerini kullandı.