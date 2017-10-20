20/10/2017 09:11


Fenerbahçeli eski yönetici evinde ölü bulundu

Nuri Yönver

Fenerbahçe Spor Kulübü’nün eski yöneticilerinden olan Nuri Yönver'in evinde cansız bedenine ulaşıldı. Yönver'in düşme sonucunda hayatını kaybettiği düşünülüyor

Alınan bilgiye göre, İstanbul Bebek'te yaşayan Nuri Yönver’e tüm gün aramasına rağmen ulaşamayan apartman görevlisi, akşam saatlerinde, daire penceresinden içeri baktığında iş adamının yerde yatar vaziyette olduğunu gördü. Görevli, Yönver’in yardıma ihtiyacı olduğunu düşünerek durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kapıyı kırmaya hazırlanırken, apartman görevlisi, sonradan temin edilen yedek anahtarla kapıyı açarak içeri girdi. Görevli, 65 yaşındaki Nuri Yönver’i, yatak odasında, yüzü koyun yerde yatar şekilde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı inceleme sonucu Fenerbahçe Spor Kulübü’nde 2’nci başkanlık yaptığı da öğrenilen Yönver’in ölmüş olduğu belirlendi.

Yönver’in ölümünün şüpheli bulunması üzerine olay yeri inceleme polisleri, ceset ve dairede incelemelerde bulundu. Akmerkez’in eski ortaklarından olduğu öğrenilen Nuri Yönver’in cenazesi, incelemelerin ardından, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı. Vücudunda herhangi bir yara ya da darp izine rastlanmayan Yönver’in, düşme sonucu hayatını kaybetmiş olabileceği düşünülüyor.


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