19/10/2017 17:34


Meteoroloji tarih verdi sıcaklıklar 10 dereceye kadar düşecek

yağışlı hava

Önümüzdeki haftanın başından itibaren tüm yurtta serin ve yağışlı hava etkisini gösterecek. Çarşamba gününden sonra ise hava sıcaklıkları 10 dereceye kadar azalacak

Meteoroloji 3. Bölge Müdürü Ergün Güler, 5 gün boyunca, Bursa, Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'te hava sıcaklığının mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde olacağını belirterek, şöyle konuştu

"Eskişehir'de ekim ayının uzun yıllar ortalamasına göre günün en yüksek hava sıcaklığı 20 derece civarında, en düşük ise 5 derece civarında. Önümüzdeki ilk 5 gün içinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde seyredecek."


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