19/10/2017 17:25


Mersin'deki saldırıyla ilgili 11 kişi gözaltında

mersin terör saldırısı

Mersin'de 17 Ekim Salı günü düzenlenen bombalı saldırıyla ilgili 11 kişi gözaltına alındı

Saldırıda yaralananların olduğunu hatırlatan Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, şöyle dedi:"Şu an itibariyle hastanelerde 6 kardeşimiz kaldı. Bunlardan 3'ü de bugün taburcu edilecek. Dolayısıyla hayati tehlikesi olan herhangi bir kardeşimiz yok. Yaralı güvenlik güçlerimize, vatandaşlarımıza, Mersin halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum, acil şifalar diliyorum. Hastanelerde bu kardeşlerimizi ziyaret edeceğim, onların da duygu ve düşüncelerini alacağım." 

"11 kişi gözaltında"

Bir gazetecinin saldırıyla ilgili kaç kişinin gözaltında olduğunu sorması üzerine Elvan, "Şu anda 11 kişi gözaltında. Bununla ilgili soruşturma süreci devam ediyor. Şu anki belirlemelere göre arkasında PKK terör örgütü görünüyor." dedi.

Bakan Elvan, hem içeride hem dışarıda terör örgütlerine karşı amansız bir mücadele verildiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu mücadelede de son derece başarılıyız. Elbette bu başarımızdan, terör örgütleriyle mücadelemizden rahatsız olan kesimler mutlaka vardır. Ama onlar şunu bilsinler ki bizim bu mücadelemiz, kararlılığımız devam edecek. Bu terör örgütlerinin kökünü kurutacağız ve bunların arkasında da kim varsa bunların hesabını soracağız. Hiç kimse, hiçbir grup, nereden gelirse gelsin, hangi terör örgütü olursa olsun ne milletimize, ne de Türkiye'ye kast edebilir. Bu konuda çaba içerisinde olanlara gereken cevabı bu zamana kadar verdik, bundan sonra da vereceğiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti güçlü bir devlettir ve bunun gereği neyse yapılacaktır. Vatandaşlarımız bu konuda en ufak kaygı içerisinde olmasınlar. Allah'ın izniyle hep birlikte, milletimizin de desteğiyle terörün kökünü birlikte kurutacağız."


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