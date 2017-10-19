19/10/2017 12:07


O teröriste Ege ormanlarını yakma talimatı vermişler

orman yangını

Kırşehir'den İzmir'e eylem yapması için gönderilen teröristin Ege Bölgesi'ndeki ormanları yakması yönünde talimat verildiği ortaya çıktı

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucu Adana'da yakalanan üniversite öğrencisi Ö.S. ifadesinde, terör örgütü PKK'nın eylem stratejisiyle ilgili bilgiler verdi.

Ö.S. ifadesinde, Kırşehir'de üniversitede eğitim gördüğü sırada, PKK'nın dağ kadrosuna eleman kazandırılması amacıyla İstanbul'dan gönderilen "Umut" kod adlı M.A.B. ile tanışarak farklı yerlerde toplantılara katıldığını anlattı.

Bir süre sonra M.A.B'nin kendisini İstanbul'a götürdüğünü belirten Ö.S, burada eğitimler ve örgütsel faaliyetlere katıldığını kaydetti.

Örgüt yöneticilerinin, kendisini, bağımsız eylemler yapabilecek düzeye geldiğine inandıklarında yaz aylarında İzmir'e gönderdiğini ifade eden Ö.S, burada PKK'nın gençlik yapılanması içinde yer aldığını bildirdi.

Ö.S, İzmir'de birçok HDP çalışmalarıyla illegal örgüt faaliyetlerine katıldığını, daha sonra ses getirecek eylemler yapması için seçildiğini vurguladı.

İzmir, Aydın ve Manisa'yı eylem alanı olarak seçtiklerine işaret eden Ö.S, "Ege ormanlarını yakma" ve "turistik bölgelerdeki otellere ses bombası atma" talimatı aldığını, İzmir ve Aydın'da ormanlık alanlar ile turistik bölgelerde keşifler yaptığını ancak eylemleri gerçekleştiremeden yakalandığını belirtti.

 

Hazal Kaya ve Ali Atay
Hazal Kaya sevgilisi Ali Atay'a aşkını itiraf etti
mustafa emina sandal
Mustafa-Emina Sandal çifti boşanıyor mu
süper lig
Süper Lig'de 9. hafta maç programı
ehliyet
Ehliyet alacaklar için o sınav kaldırıldı
orman yangını
O teröriste Ege ormanlarını yakma talimatı vermişler
İlgili Haberler
polis tutuklama

Gözaltına alınan 19 eski polis FETÖ'den tutuklandı

Kübra Dikmeli

Sevgilisine kaçmak isteyen kızın sonu ölüm oldu

Osman Kavala

Osman Kavala İstanbul Havalimanında gözaltına alındı

resmi gazete

OHAL kararı Resmi Gazete'de yayınlandı

Son Dakika Haberleri
Hazal Kaya ve Ali Atay

Hazal Kaya sevgilisi Ali Atay'a aşkını itiraf etti

mustafa emina sandal

Mustafa-Emina Sandal çifti boşanıyor mu

süper lig

Süper Lig'de 9. hafta maç programı

ehliyet

Ehliyet alacaklar için o sınav kaldırıldı

 Yazarlarımız
mustafa oz

Huzur İstiyoruz

Nelerle uğraşıyoruz yarabbi... Bize akıl ver. Her gün şehitlerimizin al bayrağımaza sarılı cenazelerei geliyor. Aileler, analar babalar, eşler çocuklar ve tüm insanlarımız perişan. Yüzler gülmüyor. ...

Devam