19/10/2017 09:04


Sevgilisine kaçmak isteyen kızın sonu ölüm oldu

Kübra Dikmeli

Bursa'da anne ve babasını kaybeden ve ağabeyleriyle beraber yaşayan 16 yaşındaki Kübra Dikmeli, sevgilisine kaçmak isterken 3. kattan düşerek can verdi

İddiaya göre; ağabeyleri genç kızın 3 yıllık sevgilisi 16 yaşındaki Engincan B. ile görüşmesine karşı çıktılar ve onu odaya kilitlediler. Genç kız ise evden kaçmayı planlayarak sevgilisi Engincan B.’ye haber verdi.

ÇARŞAFLARLA KAÇMAYA ÇALIŞTI

Engincan B., iki arkadaşı ile birlikte kız arkadaşının evinin önüne geldi. Evdeki iki çarşafı uç uca bağlayan Dikmeli, kıyafet ve diğer eşyalarını içine yerleştirdiği çantayı attı. Andından birbirine bağladığı iki çarşafa tutunarak 3’üncü kattaki odasının penceresinden inmeye çalıştı. Ancak, Kübra Dikmeli çarşaflara tutunamayınca düşerek ağır yaralandı. Sevdiği kızın düşerek ağır yaralanması üzerine sevgilisi onu ağır yaralı halde cadde üzerine taşıyarak yardım istedi. Çevredekilerin ihbarı üzerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri Dikmeli’nin genç kızın öldüğünü tespit etti.

“O KIZ YA BENİM OLACAK YA DA BENİM”

Geçen hafta sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaparak sevgilisi Kübra Dikmeli ile görüşemediği için öfkeli olduğunu belirten Engincan B.’nin genç kızın ağabeylerini hedef alarak, “Yanımda olmadığın her gün, her saat, her dakika ve her saniye öfkem bizi ayrı tutanlara gittikçe çoğalıyor. Sabrımla oynuyorlar resmen. Ne yapacağımı şaşırdım ama buradan onlara sesleniyorum; ben bu hayatta oldukça kimseye yar olmayacak o kız, ya benim olacak ya da benim. Bu hayatta yaşadığım sürece önce Allah’a sonra bana emanet. Şimdilik sahne sizde, elinizden geleni yapın. Ben üzüldükçe, hırslanıp yıkıldıkça, güçlü kalkıyorum ve kaybetmek hiç benden yana değil. Uzun lafın kısası, bu şekilde devam ederse yaptığınız k….lik, ben sonlandıracağım kapınıza gelip” diye yazdığı ortaya çıktı.

Gözaltına alınan Engincan B.’nin üzerinde yapılan aramada bir miktar metamfetamin ve bu uyuşturucuyu içmek için kullanılan bir aparat bulundu. Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

 

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