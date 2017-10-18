18/10/2017 08:58


Saldırı hazırlığındaki teröristler hava harekatıyla vuruldu

hava harekatı

Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında 5 terörist etkisiz hale getirildi

Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre operasyon birliklerine saldırı için saldırı halinde oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı 5 terörist düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Harekatta, keşif ve gözetleme araçlarıyla tespit edilen teröristlere ait bir doçka uçaksavar da imha edildi.

İlgili Haberler
gaziantep cinayet

Sevgilisini başından vurup öldürdükten sonra cesetle saatlerce dolaştı

istanbul operasyon

İstanbul'da teröristlere yönelik dev operasyon

mersin bombalı saldırı

Mersin'deki patlamada motosiklet şüphesi

deniz baykal

Deniz Baykal 3. kez ameliyata alındı

Son Dakika Haberleri
altın fiyatları

Çeyrek altın kaç lira oldu en güncel altın fiyatları 18 Ekim 2017

kemal kılıçdaroğlu

CHP lideri Kılıçdaroğlu 'Dualarımız Deniz Bey ile beraber'

Özgür Özel

Özgür Özel konuştu Deniz Baykal'ın beyin ölümü gerçekleşti mi

Mahmut Özer

Flaş, 15 dakika kuralı kalktı sınav ücretleri azaltılacak

 Yazarlarımız
ilkgul karaca

Festival Havası

Merhabalar, Eylül'de yaşayamadığımız yazdan kalma günleri yaşadık geçtiğimiz günlerde ama bu güzel havalar Ophelia fırtınasının etkileri ile son buldu. Kırmızı, toz bulutlu bir gökyüzü ile bizleri ...

Devam