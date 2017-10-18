Saldırı hazırlığındaki teröristler hava harekatıyla vuruldu

Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında 5 terörist etkisiz hale getirildi

Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre operasyon birliklerine saldırı için saldırı halinde oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı 5 terörist düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Harekatta, keşif ve gözetleme araçlarıyla tespit edilen teröristlere ait bir doçka uçaksavar da imha edildi.