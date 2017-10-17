Mersin'deki patlamada motosiklet şüphesi

Bu akşam üzeri Yenişehir İlçesi’nde bulunan Okan Merzeci Bulvarı Dikenli Yol Kavşağı’nda meydana gelen bombalı saldırıda 17'si polis 18 kişi yaralandı

Olay saat 17.20 sıralarında merkez Yenişehir İlçesi’nde bulunan Okan Merzeci Bulvarı Dikenli Yol Kavşağı’nda meydana geldi. Mesai çıkışı polis servis otobüsünün geçişi sırasında yol kenarına park halindeki motosiklet uzaktan kumandayla patlatıldı. Büyük paniğe yol açan bombalı saldırı nedeniyle olay yerine çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Çevredeki birçok binanın camları kırıldı.

Araç trafiği kilitlenince ekipler bölgeye güçlükle ulaştı. Sağlık görevlilerin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, Mersin Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Şehir Hastanesi ve Toros Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Patlamada alev alan otobüs ise itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Olay Yeri İnceleme ekipleri bölgeye güvenlik çemberine aldı. Patlayan motosikletin parçaları tek tek incelendi.

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ Meclis'te yaptığı açıklamada bulguların terör saldırısını gösterdiğini söyledi ve 17'si polis olmak üzere 18 kişinin yaralandığını açıkladı.