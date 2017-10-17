Deniz Baykal 3. kez ameliyata alındı

CHP Antalya milletvekili Deniz Baykal, beyninde oluşan basınç nedeniyle ameliyata alındı

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Erkan İbiş, Baykal’ın son durumu hakkında bugün açıklama yapmıştı. İbiş, "Şu anda kanama yok. O konuda içimiz rahat. Deniz Bey, hem beynin istirahatte tutulması hem yeni beyin hasarlarına karşı koruyucu tedbir olması hem de akciğer fonksiyonları yönünden desteklenmesi nedeniyle şu anda uyutuluyor" demişti.

Baykal’ın dün sabahki ameliyatın sonucu yara kenarında oluşan kan birikintisi doktorlar tarafından temizlendi. İşlem, enfeksiyon riskine karşı ameliyathanede yapıldı. Temizleme işleminin ardından Baykal’ın tomografisi çekildi. Tomografi sonuçlarının doktorlar tarafından değerlendirmeye alındığı öğrenildi.