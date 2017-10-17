17/10/2017 19:35


Deniz Baykal 3. kez ameliyata alındı

deniz baykal

CHP Antalya milletvekili Deniz Baykal, beyninde oluşan basınç nedeniyle ameliyata alındı

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Erkan İbiş, Baykal’ın son durumu hakkında bugün açıklama yapmıştı. İbiş, "Şu anda kanama yok. O konuda içimiz rahat. Deniz Bey, hem beynin istirahatte tutulması hem yeni beyin hasarlarına karşı koruyucu tedbir olması hem de akciğer fonksiyonları yönünden desteklenmesi nedeniyle şu anda uyutuluyor" demişti.

Baykal’ın dün sabahki ameliyatın sonucu yara kenarında oluşan kan birikintisi doktorlar tarafından temizlendi. İşlem, enfeksiyon riskine karşı ameliyathanede yapıldı. Temizleme işleminin ardından Baykal’ın tomografisi çekildi. Tomografi sonuçlarının doktorlar tarafından değerlendirmeye alındığı öğrenildi.

 

şırnak kömür göçük
Şırnak'taki faciada ölü sayısı artıyor
İsmail Küçükkaya
Hakkında soruşturma başlatılan ünlü sunucu ifadeye çağrıldı
mersin bombalı saldırı
Mersin'deki patlamada motosiklet şüphesi
deniz baykal
Deniz Baykal 3. kez ameliyata alındı
Bekir Bozdağ
Bekir Bozdağ'dan Mersin'deki patlamaya ilişkin açıklama
İlgili Haberler
mersin bombalı saldırı

Mersin'deki patlamada motosiklet şüphesi

Bekir Bozdağ

Bekir Bozdağ'dan Mersin'deki patlamaya ilişkin açıklama

mersin patlama

Patlamanın olduğu bölgede çok sayıda yaralı polis var

mersinde patlama

Son dakika polis servis aracına bombalı saldırı

Son Dakika Haberleri
şırnak kömür göçük

Şırnak'taki faciada ölü sayısı artıyor

İsmail Küçükkaya

Hakkında soruşturma başlatılan ünlü sunucu ifadeye çağrıldı

Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray

Üç büyüklere ceza yağdı

Çetiner Erdoğan

Eski futbolcu Çetiner Erdoğan hayatını kaybetti

 Yazarlarımız
ilkgul karaca

Festival Havası

Merhabalar, Eylül'de yaşayamadığımız yazdan kalma günleri yaşadık geçtiğimiz günlerde ama bu güzel havalar Ophelia fırtınasının etkileri ile son buldu. Kırmızı, toz bulutlu bir gökyüzü ile bizleri ...

Devam