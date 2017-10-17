17/10/2017 17:57
Bekir Bozdağ'dan Mersin'deki patlamaya ilişkin açıklama
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Mersin'de polis aracına yönelik düzenlenen bombalı saldırıya ilişkin açıklama yaptı
Bozdağ yaptığı açıklamada, “Olayda yaralılar olduğuna dair bilgiler var. Yaralıların sayısı net olmadığı için bunu paylaşmak istemiyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Türkiye’nin terörle mücadelesi her şekilde her şartta etkili bir şekilde devam edecektir. Türkiye’nin terörle mücadelesi sürecektir” ifadelerini kullandı.