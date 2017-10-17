17/10/2017 17:54
Patlamanın olduğu bölgede çok sayıda yaralı polis var
Mersin'de meydana gelen patlamanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi
Mersin'in Yenişehir ilçesi, Güvenever Mahallesi, Dikenliyol kavşağında Emniyet Müdürlüğü'ne ait servis aracının geçişi sırasında çöp konteynerine konulan bomba uzaktan kumandayla patlatıldı.
YARALI POLİSLER VAR
Olayda çok sayıda polis memuru yaralandı. Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.
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