17/10/2017 17:54


Patlamanın olduğu bölgede çok sayıda yaralı polis var

mersin patlama

Mersin'de meydana gelen patlamanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi

Mersin'in Yenişehir ilçesi, Güvenever Mahallesi, Dikenliyol kavşağında Emniyet Müdürlüğü'ne ait servis aracının geçişi sırasında çöp konteynerine konulan bomba uzaktan kumandayla patlatıldı.

YARALI POLİSLER VAR

Olayda çok sayıda polis memuru yaralandı.  Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

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