17/10/2017 17:25


FETÖ'cüler az kalsın Yunanistan'a kaçacaktı

fetöcü

Edirne'den Yunanistan'a kaçak geçmeye çalışan 3 FETÖ üyesi yakalandı

Jandarma ekipleri Elçili köyü yakınlarında E.K'nın kullandığı otomobili durdurdu. Kimlik kontrolünde araçta bulunan R.B ve V.Y'nin, "terör örgütü üyesi olma" suçundan haklarında arama kaydı bulunduğu belirlendi.İncelemede, R.B ve V.Y'nin, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock kullandıkları da tespit edildi.

Öte yandan R.B'nin öğretmenlik mesleğinden ihraç edildiği, daha önce de Yunanistan'a kaçarken yakalandığı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. Jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü E.K ile V.Y, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.


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