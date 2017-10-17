6 kişinin hayatını kaybettiği faciada kan donduran gerçek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından Şırnak'taki kömür ocağında meydana gelen göçüğün ardından açıklama yapıldı

Açıklamada, kazanın olduğu madenin ruhsatsız ve kaçak olduğu belirtildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi: "Şırnak’ta meydana gelen kazanın olduğu maden sahası, işletme ve iş güvenliği riski barındırdığı için MİGEM tarafından 2013 yılında faaliyete durdurulmuş bir sahadır. Kazanın meydana geldiği saha için MİGEM tarafından verilmiş çalışma ruhsatı söz konusu değildir. Yapılan işlem kaçak işlemdir."