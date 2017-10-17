Şırnak'taki kömür ocağında facia 6 kişi hayatını kaybetti

Cudi Dağı eteklerindeki kömür ocakları bölgesinde bulunan kömür ocağında öğleden sonra meydana gelen göçükte 6 kişi hayatını kaybetti

Oalyın ardından 8 işçi, göçükten çıkarılarak, bölgede hazır bekletilen ambulanslarla Şırnak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İşçilerden sağlık durumları ağır olan 6’sı yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. İki işçi hastanede tedavi altında. Göçük altında işçi kalma ihtimaline karşı arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, Şırnak Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Selçuk Yıldırım, arama çalışmalarının devam ettiği göçük alanına gelerek, yetkililerden bilgi aldı. Bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri de çevrede sıkı güvenlik önlemi aldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, kazanın olduğu madenin ruhsatsız ve kaçak olduğu belirtildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi: "Şırnak’ta meydana gelen kazanın olduğu maden sahası, işletme ve iş güvenliği riski barındırdığı için MİGEM tarafından 2013 yılında faaliyete durdurulmuş bir sahadır. Kazanın meydana geldiği saha için MİGEM tarafından verilmiş çalışma ruhsatı söz konusu değildir. Yapılan işlem kaçak işlemdir."