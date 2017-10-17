Galatasaray taraftarına saldıran kişi hakkında karar verildi

Konyaspor Galatasaray maçı öncesi saldırıya uğrayan Galatasaray taraftarına yönelik saldırıyla ilgili 4 kişi gözaltına alınmıştı

Emniyetteki işlemlerinin ardından Süleyman T. (18), M.K.C. (15), A.A. (17) ve Emre F. (20) isimli şahıslar sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.Savcılık tarafından ifadeleri alınan şüphelilerden M.K.C. ve A.A, salıverildi. Mahkemeye çıkarılan Süleyman T. ve Emre F. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Geçen hafta sonu Atiker Konyaspor ile Galatasaray arasında oynanan Süper Lig'in 8'inci hafta karşılaşması öncesinde üniversite öğrencisi Hakan Karaoğlu'nun saldırıya uğramasına ilişkin görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alınmıştı.