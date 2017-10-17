17/10/2017 11:50


Helin'in katilinin komşuları o geceyi anlattı

Helin Palandöken

Pendik'te 17 yaşındaki Helin'i öldüren Mustafa Yetgin’in komşuları olayın şokunu yaşıyor

Habertürk gazetesinin haberine göre, 2 üst katta oturan komşuları,caniyi şöyle anlattı: “Karşılıklı dairelerde oturuyorlar. Mustafa babasıyla yaşıyordu. Annesini hiç görmedim. Binaya girip çıkarken görürdük. Mustafa son zamanlarda değişmiş, içine kapanmıştı.”

Katil zanlısının böyle bir şey yapacağını düşünmediklerini belirten diğer komşuları ise şunları söyledi:

“Olayı duyan Mustafa’nın karşı dairede oturan ağabeyinin babasıyla kavga ettiğini, ‘Neden kardeşime sahip çıkmadınız?’ diye tepki gösterdiğini biliyoruz. Kavga sırasında evin camları kırılmış. Sonrasında binayı terk ettiler zaten. Biz de aileyle görüşemedik...”

Başbakan Binali Yıldırım’ın önceki gün taziye ziyaretinde bulunduğu acılı baba Nihat Palandöken ise zorlukla ayakta duruyor. Palandöken, 5 yıl önce trafik kazasında eşini kaybettiğini, bu kez de kızının acısıyla sarsıldığını söyledi.

Tuzla’daki evinde taziyeleri kabul eden Palandöken, kızı için hayalini de gözyaşları içinde şu sözlerle anlattı:

“Üniversiteye gitmek, mühendislik okumak istiyordu. ‘Seni hiçbir zaman yalnız bırakmayacağım baba’ demişti. Eşimin 5 yıl önce trafik kazasında vefat etmesinin ardından, Helin küçük kız kardeşine hem annelik hem ablalık yapıyordu. Şimdi o da gitti, küçük kızımla baş başa kaldık. Kızım çok ahlaklı, çok saygılı bir kızdı. Bana çok düşkündü. En büyük hayalim, onun üniversiteyi kazanması ve diplomasını evimin baş köşesine asmaktı...”

En büyük isteğinin katil zanlısının en ağır cezayı alması olduğunu söyleyen Palandöken, “Kadın cinayetleri, çocuk istismarları en ağır şekilde cezalandırılmalı. Bundan ağır suç yok. Başbakan Binali Yıldırım da bu konunun takipçisi olacaklarını söyledi” diye konuştu.

 

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