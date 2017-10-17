17/10/2017 09:21


17 yaşındaki Helin'in katili silahı bakın nerede saklamış

Helin Palandöken

İstanbul Pendik'te Helin Palandöken'i öldüren ve yanındaki arkadaşlarını yaralayan saldırganın silahı hediye paketinde götürdüğü ortaya çıktı

Vahşi cinayetin ardından 17 yaşındaki Helin'in yakınları bazı açıklamalarda bulundu. İşte onlardan birkaçı: Eskiden sevgililerdi ama o mesajı atmasına neden olan kişinin Mustafa olup olmadığından emin değildi. Emin olmadığı için öyle bir paylaşımda bulundu. Benimle de tanıştırdı 8-9 ay önce. Tanıştığım çocuğun böyle bir şey yapacağını hiç düşünmezdim. Helin de tahmin edemediği için olaylar buraya geldi. Biz anlayamıyoruz bu kadar kolay ruhsatsız silah sahibi olmayı. Bu silahları satanlar bu suçun ortağı. Bunların bir denetimi yok mu? Bir gün öncesinden sipariş etmiş ve almış. Helin'imizi öldürmesi iki gün sürdü.

Çocuk, savaş oyunlarına meraklıydı. Hatta ilişkileri olduğu dönem Helin 3-4 saat oyunların başında oturduğunu söylerdi. Ayrıldıktan sonra mesaj atarak rahatsız etmeye devam etti. Ben de arayıp uyardım. 3-5 ay aramadı. 6-7 aydır görüşmüyorlardı. Vurmadan bir gün önce Mustafa, Helin'i aramış ve haber yollamış. 'Gelsin hediyelerini alsın' diye. Bir kutunun içine hazırlamış. Silah ve bıçak koymuş. Her şeyi ayarlamış. Gitmemiş Helin. Zaten vurduğu gün arabada götürürken de silahı kutu içinde götürmüş. Araçta onunla beraber olan kişileri de kandırmış.

Helin lise son sınıf öğrencisiydi. Bilgisayar bölümünde okuyordu. Aynı zamanda Tuzla Belediyesi'nde staj yapıyordu. Üniversite sınavlarına girerek, bölümüyle ilgili tasarım okumak istiyordu. Burada babası ve kız kardeşiyle yaşıyordu. Babası o gün Adana'da ağabeyinin torunu hastaydı, onu görmek için gitti. Babası hemen geri döndü. Şu an durumu çok kötü. Sadece Helin ile son zamanlarda yaptıkları konuşmaları sayıklıyor: "Olaydan bir gün önce odalarına gittim, kızımı öptüm. Kendinize iyi bakın dedim..." Daha önce kuzenimin düğününde 'En güzel ben olacağım baba' demişti. Söylediği güzel cümleleri tekrarlıyor.

 

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