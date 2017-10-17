17/10/2017 09:04


İstanbul'da FETÖ'den çok sayıda kişi gözaltında

fetö operasyon

İstanbul'da FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyon sonucunda çok sayıda kişi gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyona çok sayıda sivil ekip de destek verdi. Ekipler tarafından önceden belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda şüpheliler gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere Vatan Caddesi’nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.Öte yandan İstanbul genelinde yapılan operasyonun içeriği hakkında bilgi verilmedi.

 

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