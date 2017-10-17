17/10/2017 09:00


Gece yarısı İzmir'i ayağa kaldıran cinayet

Kadri Güneri

İzmir Bornova'da 32 yaşındaki Kadri Güneri isimli genç adam, evinden ayrıldıktan kısa bir süre sonra kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırıya uğradı

Gece yarısı saat 02.00 civarında meydana gelen olayda başına ve vücuduna mermi isabet eden Güneri kanlar içerisinde yere yığılırken, otomobil içerisinden ateş açan saldırganlar hızla olay yerinden uzaklaştı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar, durumu 112 sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Güneri, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Kadri Güneri'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro ekipleri, Güneri'ye silahlı saldırı düzenleyen saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, zanlıların kimliklerini tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.


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