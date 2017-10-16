Galatasaraylı taraftarın darp edilmesiyle ilgili flaş gelişme
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Galatasaraylı genç taraftarın darp edilmesine ilişkin soruşturma başlatıldı
Görüntülerde darp edildiği görülen G.Saraylı taraftar bulunarak ifadesi alındı. İfadesinde kendisini darp edenlerin 3 kişi olduğunu söyledi. Polis bu kişilerin kimliğini tespit edip yakalamak için çalışmaları başlattı.
Olayın maçtan önce 16:30 civarında gerçekleştiği öğrenildi. Darp edilen Galatasaraylı taraftarların hastaneye veya polise başvurmadığı ancak görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine başsavcılığın olaydan haberdar olarak soruşturma başlattı.