16/10/2017 16:13


Her yer beyaza büründü vatandaş hazırlıksız yakalandı

ardahan kar yağışı

Ardahan'da son bir haftadır etkili olan sağanak yağış yerini kar yağışına bıraktı

Özellikle öğle saatlerinde başlayan mevsimin ilk kar yağışı, şiddetini artırarak devam etti. Kar yağışı ile birlikte kaldırımlar, ağaçlar ve otomobiller beyaza büründü, bazı kişiler şemsiyelerle gezdi. Kar kalınlığı şehir merkezinde 3, yüksek kesimlerde ise 10 santimetreyi buldu. Bazı kişiler kar yağışına hazırlıksız yakalandıklarını, bu yağışın özellikle besicileri zora sokacağını söyledi.


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