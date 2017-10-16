16/10/2017 16:08
Çukurca'da patlama şehit askerler var
Çukurca'da askerlerin geçişi sırasında meydana gelen patlama sonucunda 2 asker şehit oldu
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde teröristler tarafından yola döşenen el yağımı patlayıcının infilak etmesi sonucu meydana gelen patlamada 2 asker şehit oldu.Çukurca ilçesinin Irak sınırında askeri aracın geçişi esnasında PKK’lı teröristler tarafından önceden yola döşenen el yapımı patlayıcı infilak ettirildi. Patlamada 2 asker şehit olurken, bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.