16/10/2017 16:08


Çukurca'da patlama şehit askerler var

şehit haberleri

Çukurca'da askerlerin geçişi sırasında meydana gelen patlama sonucunda 2 asker şehit oldu

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde teröristler tarafından yola döşenen el yağımı patlayıcının infilak etmesi sonucu meydana gelen patlamada 2 asker şehit oldu.Çukurca ilçesinin Irak sınırında askeri aracın geçişi esnasında PKK’lı teröristler tarafından önceden yola döşenen el yapımı patlayıcı infilak ettirildi. Patlamada 2 asker şehit olurken, bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

 


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