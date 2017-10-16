16/10/2017 16:05


Melih Gökçek istifa etti sanıldı ancak gerçek sonradan ortaya çıktı

ankara büyükşehir belediyesi

Ankara Büyükşehir Belediyesi önündeki hareketliliğin nedeni Melih Gökçek'in istifası olarak tahmin edilse de gerçek sonradan ortaya çıktı

Ankara Büyükşehir Belediyesi önündeki polis araçları ve TOMA dikkat çekti.Bu görüntünün nedeni olarak, “Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde neler oluyor” sorularına neden oldu. Bazı sosyal medya hesaplarında durumun Belediye Başkanı Melih Gökçek'in istifasıyla ilişkili olabileceği belirtildi. Ancak gerçek ortaya çıktı. Dikmen Vadisi projesini protesto eden bir grup Ankara Büyükşehir Belediyesi önünde toplandı. Polislerin bu gruba karşı güvenlik için belediye önünde toplandığı anlaşıldı.

 


ersun yanal
Trabzonspor'da Ersun Yanal devri sona erdi
Atiker Konyaspor
Konyaspor'dan Galatasaraylı taraftar hakkında açıklama
galatasaraylı taraftar
Galatasaraylı taraftarın darp edilmesiyle ilgili flaş gelişme
Monaco Beşiktaş
Monaco Beşiktaş maçı hangi gün ve saat kaçta başlayacak
tff
Dev derbi öncesi Riva'da kritik görüşme
İlgili Haberler
galatasaraylı taraftar

Galatasaraylı taraftarın darp edilmesiyle ilgili flaş gelişme

ardahan kar yağışı

Her yer beyaza büründü vatandaş hazırlıksız yakalandı

şehit haberleri

Çukurca'da patlama şehit askerler var

hava harekatı

TSK Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerini bombaladı

Son Dakika Haberleri
ersun yanal

Trabzonspor'da Ersun Yanal devri sona erdi

Atiker Konyaspor

Konyaspor'dan Galatasaraylı taraftar hakkında açıklama

Monaco Beşiktaş

Monaco Beşiktaş maçı hangi gün ve saat kaçta başlayacak

tff

Dev derbi öncesi Riva'da kritik görüşme

 Yazarlarımız
turker erturk

İktidarın Anlayamadığı Nedir?

Türkiye’de iktidar şöyle düşünüyor; “Madem ki ABD Suriye ve Irak coğrafyasında IŞİD’le mücadele etmek istiyor, niçin benimle işbirliği yapmıyor, beraberce askeri operasyona ışık yakmıyor ve ...

Devam