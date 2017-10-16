Melih Gökçek istifa etti sanıldı ancak gerçek sonradan ortaya çıktı

Ankara Büyükşehir Belediyesi önündeki hareketliliğin nedeni Melih Gökçek'in istifası olarak tahmin edilse de gerçek sonradan ortaya çıktı

Ankara Büyükşehir Belediyesi önündeki polis araçları ve TOMA dikkat çekti.Bu görüntünün nedeni olarak, “Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde neler oluyor” sorularına neden oldu. Bazı sosyal medya hesaplarında durumun Belediye Başkanı Melih Gökçek'in istifasıyla ilişkili olabileceği belirtildi. Ancak gerçek ortaya çıktı. Dikmen Vadisi projesini protesto eden bir grup Ankara Büyükşehir Belediyesi önünde toplandı. Polislerin bu gruba karşı güvenlik için belediye önünde toplandığı anlaşıldı.