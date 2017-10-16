TSK Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerini bombaladı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatı sonucunda terör örgütüne ait sığınak ve mühimmat deposu imha edildi

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, TSK, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü üyelerince kullanılan kampları hedef almaya devam ediyor. Keşif ve gözetleme vasıtaları ile hudut hattındaki üs bölgelerine ve karakollara saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen teröristlerce kullanılan silah mevzisi, barınak, silah ve mühimmat depoları imha edildi.Harekata katılan uçaklar emniyetle üslerine döndü.