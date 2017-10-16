16/10/2017 09:31


Dev operasyon öncesi sokağa çıkma yasağı ilan edildi

hakkari şemdinli

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde terör örgütüne yönelik başlatılan operasyon nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İcra edilecek operasyon esnasında vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği ile emniyetli şekilde seyahat etme hürriyetinin ortadan kalkacağı değerlendirildiğinden, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince ilimiz Şemdinli ilçesi Çatalca, Güvenlik, Erdemli, Soğuksu mülki sınırları içerisinde (okula giden öğrenciler ve servis hariç olmak üzere) 16.10.2017 günü saat: 05.00'dan 17.10.2017 günü saat: 05.00'a kadar 24 saat süreyle geçerli olmak üzere sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş olup ilimiz Şemdinli ilçesi Çatalca, Güvenlik, Erdemli, Soğuksu mülki sınırları içerisine (okula giden öğrenciler ve servis hariç olmak üzere) giriş-çıkışlar da yasaklanmıştır."


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