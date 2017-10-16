16/10/2017 08:58


17 yaşındaki Helin'in nasıl öldürüldüğünü anlattı

Mustafa Yetgin

Pendik'te okul çıkışı saldırıya uğrayan Helin Palandöken isimli genç kız hayatını kaybetmişti. Saldırıda yaralanan Cemil Y. ise yaşadığı dehşet anlarını anlattı

Silahlı saldırı olayının ardından yaralanan ve hastanede tedavi altında olan Cemil Y., olay günü yaşadıklarını şu sözlerle aktardı. Helin'le çok samimi değildik. Deniz'le beraber giderken, Helin'in de yanımıza geldi. Durağa kadar beraber yürüyecektik. Yani hiçbir ilişkimiz yok sadece birlikte yürüyorduk. O sırada önümüzde bir araç durdu. İçinden silahlı o kişi gülerek arabadan indi. 'Selamın Aleyküm gençler' dedi. Elinde silah olduğu için 'Deniz hayırdır' diye üzerine yürüdü. Bir anda ateş etti ve Deniz'i yaraladı.

'ONUNLA GÖZ GÖZE GELDİM'

Cemil Y., sözlerine şöyle devam etti: "Ne olduysa 30 saniye içerisinde oldu. Denizi vurduktan sonra bana döndü. 'Yeni sevgilin bu mu Helin' dedi ateş etti bana. Ben yere düştüm. Sonra Helin'e döndü. Helin bağırıyordu, 'Dur yapma' diye. Sonra Helin'e de ateş etti. O da yere düştü. İki yada üç el ateş etti. Tekrar bana döndü. Göz göze geldik, yerde yatıyordum. Canım çok yandığı için konuşamadım bile.

'BANA SIKACAKTI, VAZGEÇTİ'

O göz göze gelmeden sonra sıkacaktı bana ama vazgeçti. Bir anda koşarak uzaklaştı. Okula doğru gitti. Sonrasını çok hatırlamıyorum." 


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