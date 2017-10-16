İstanbul'daki IŞİD şüphelilerine yönelik baskında gözaltılar var

İstanbul'un 8 ilçesinde terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyon sonucunda 39 kişi gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından terör şüphelilerinin İstanbul'daki faaliyetlerinin tespit ve deşifresine yönelik çalışmalar kapsamında, terör örgütü IŞİD yanlısı faaliyet gösteren ve çatışma bölgelerine eleman aktarımı sağlayan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Önceden belirlenen 8 ilçedeki 15 ayrı adrese eş zamanlı baskın yapan ekipler, 32'si yabancı uyruklu 39 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri devam ediyor.