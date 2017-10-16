Galatasaray taraftarına Konya'da çirkin saldırı

Konyaspor ile Galatasaray arasında oynanacak maç için Konya'ya giden sarı kırmızılı taraftar bir grup tarafında darp edildi

Galatasaray formasını taşıyan taraftarı gören bir grup Konyaspor taraftarı, genç taraftarı darp etti ve sözlü tacizlerde bulundu. Formasını vermek istemeyen taraftarın, formasında Martin Linnes'in imzası olduğu öğrenildi.

GALATASARAYLI YÖNETİCİDEN AÇIKLAMA

Sosyal medyada görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Galatasaraylı yönetici Ural Aküzüm, "Konya'da mağdur olan öğrenci kardeşimiz Fenerbahçe maçında kulübümüzün misafiri olacak. O delikanlı arkadaşlarla da emniyet ilgilenecek!" şeklinde paylaşımda bulundu.