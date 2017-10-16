16/10/2017 08:35


Kayıp kuzenleri herkes arıyordu bakın nerede bulundular

kayıp kuzenler

Tekirdağ'da geçtiğimiz Eylül ayında 'Balık tutmaya gidiyoruz' diyerek, evlerinden ayrılan Kaan Arda ve Gürkan Pehlivan kuzenlerin cesetleri Silivri’deki Değirmenköy Barajı’nda bulundu

Aileleri, cep telefonlarına ulaşamadığı Arda ve Pehlivan’ı gidebilecekleri her yerde aradı; ancak kuzenler bulunamayınca, polis ve jandarmaya kayıp başvurusu yapıldı. Arama çalışmalarına devam eden polis, jandarma, AKUT ve AFAD ekipleri, Pehlivan’ın cep telefonunun en son İstanbul’un Silivri İlçesi’ne bağlı Demirköy mevkisinde sinyal verdiğini belirledi.

Çevrede yaklaşık 3 haftadır arama çalışmaları devam ederken, bu sabah Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği’ne bağlı dalgıç polisler, Değirmenköy Barajı’na dalış yaptı. Saatler süren çalışmaların ardından Kaan Arda ile Gürkan Pehlivan’ın baraja düştükleri otomobil içerisinde cansız bedenleri bulundu. Otomobil, sudan vinçle çıkarılırken, Arda ile Pehlivan’ın yakınları bu sırada sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

 


UEFA Şampiyonlar Ligi
UEFA Şampiyonlar Liginde üçüncü hafta maç programı
Şeyma Subaşı
O Ses Türkiye yarışmacısı Şeyma Şubaşı'ya çeyrek altın taktı
işsizlik rakamları
TÜİK işsizlik rakamlarını açıkladı
deniz baykal
Son dakika Hastaneden Deniz Baykal'ın sağlık durumu hakkında açıklama
abd heyeti
Vize geriliminin ardından Ankara'da kritik görüşme
İlgili Haberler
hava harekatı

TSK Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerini bombaladı

hakkari şemdinli

Dev operasyon öncesi sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Mustafa Yetgin

17 yaşındaki Helin'in nasıl öldürüldüğünü anlattı

ışid operasyonu

İstanbul'daki IŞİD şüphelilerine yönelik baskında gözaltılar var

Son Dakika Haberleri
UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Liginde üçüncü hafta maç programı

Şeyma Subaşı

O Ses Türkiye yarışmacısı Şeyma Şubaşı'ya çeyrek altın taktı

işsizlik rakamları

TÜİK işsizlik rakamlarını açıkladı

deniz baykal

Son dakika Hastaneden Deniz Baykal'ın sağlık durumu hakkında açıklama

 Yazarlarımız
necdet siaslı

Sınırımızda terör şovu ve Amerikan tehdidi

Amerika ile vize krizinden sonra, silahlı PKK/ YPG’li teröristlerin sınırımıza yakın bölgede adeta Türkiye’yi tehdit edercesine şov yapması önemsenmelidir. Yıllardır Amerika tarafından beslenen, örgütlenen ve ...

Devam