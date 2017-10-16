Kayıp kuzenleri herkes arıyordu bakın nerede bulundular

Tekirdağ'da geçtiğimiz Eylül ayında 'Balık tutmaya gidiyoruz' diyerek, evlerinden ayrılan Kaan Arda ve Gürkan Pehlivan kuzenlerin cesetleri Silivri’deki Değirmenköy Barajı’nda bulundu

Aileleri, cep telefonlarına ulaşamadığı Arda ve Pehlivan’ı gidebilecekleri her yerde aradı; ancak kuzenler bulunamayınca, polis ve jandarmaya kayıp başvurusu yapıldı. Arama çalışmalarına devam eden polis, jandarma, AKUT ve AFAD ekipleri, Pehlivan’ın cep telefonunun en son İstanbul’un Silivri İlçesi’ne bağlı Demirköy mevkisinde sinyal verdiğini belirledi.

Çevrede yaklaşık 3 haftadır arama çalışmaları devam ederken, bu sabah Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği’ne bağlı dalgıç polisler, Değirmenköy Barajı’na dalış yaptı. Saatler süren çalışmaların ardından Kaan Arda ile Gürkan Pehlivan’ın baraja düştükleri otomobil içerisinde cansız bedenleri bulundu. Otomobil, sudan vinçle çıkarılırken, Arda ile Pehlivan’ın yakınları bu sırada sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.