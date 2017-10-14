Genç kızı öldüren kişi tutuklandı

İstanbul Pendik'te dün Helin Palandöken isimli genç kızı öldüren Mustafa Y tutuklandı

Lise öğrencisi 17 yaşındaki Helin Palandöken'i silahla vurarak öldürdüğü, istasyonda bekleyen iki kişiyi yaraladığı belirtilen ve girdiği Pendik Ticaret Meslek Lisesi'nde yakalanan Mustafa Y'nin (21), Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

Mustafa Y, Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Zanlı savcılıktaki işlemlerinin ardından "kasten öldürme" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe gönderildi. Mustafa Y'nin savcılıkta ifade vermediği öğrenildi.

Nöbetçi Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Mustafa Y'nin tutuklanmasına karar verdi.Şüpheli Mustafa Y'nin hakimlik sorgusunda, "Olayın hala şoku altındayım. Neyi nasıl anlatmam gerektiğini bilemediğim için şu ana kadar ifade veremedim. Helin Palandöken ve o esnada yanında bulunan kişilere av tüfeğiyle ateş ettiğimi kabul ediyorum. Bu av tüfeğini internetten satın almıştım. Ateş ettikten sonra da olay yerinden kaçtım. Sonrasında ne olduğunu ve ne yaptığımı hatırlayamıyorum. Kafam çok karışık. Şu an söylediklerimden fazla bir şel anlatabilecek durumda değilim." dediği öğrenildi.