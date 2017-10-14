Eski emniyet mensubu 100 kişi hakkında flaş karar

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada FETÖ'nün haberleşme programı Bylock kullandıkları tespit edilen 100 eski emniyet mensubundan 63'ü gözaltına alındı

Haklarında gözaltı kararı verilen emniyet mensuplarından 37’sinin 1’inci sınıf emniyet müdürü olduğu belirlendi. FETÖ bağlantıları nedeniyle daha önce ihraç edilen veya açığa alınan emniyet müdürlerinin kritik görevlerde bulundukları belirlendi. Aralarında eski daire başkanlarının da olduğu emniyet müdürlerinin ByLock kullandıkları öğrenildi. Şahısların FETÖ’nün talimatları doğrultusunda çalışmalar yürüttükleri, örgüte para aktardıkları, örgüt adına çalışmalar yürüttükleri iddia edildi. Şüphelilerin Ankara Emniyeti Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü’ndeki sorguları devam ediyor.