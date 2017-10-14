14/10/2017 15:43


Kaçakları taşıyan kamyonet şarampole devrildi yaralılar var

kamyonet kazası

Yüksekova'da kaçak yollarla giriş yaptıkları tespit edilen 65 kaçağı taşıyan kamyonet devrildi. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı

Bugün 13.00 civarında Yüksekova İlçesi’ne 8 kilometre uzaklıkta bulunan Gürdere Köyü yakınlarında meydana gelen olayda Dağlıca Bölgesi’nden Yüksekova’ya gelen 34 LYV 78 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi üzerine 10 metrelik şarampole yuvarlandı. Kazada yurda kaçak yollarla girdikleri ve Pakistan vatandaşı oldukları belirtilen tamamı erkek 65 kaçak ve kimliği tespit edilemeyen sürücü yaralandı.

Kazayı gören köylüler hemen yardıma koşarken, 112, polis ve jandarmaya da haber verildi. Bunun üzerine bölgeye 7 ambulans sevk edildi. Kamyonet kasasından çevreye fırlayan yaralı kaçaklar köylülerin de yardımıyla ambulanslara konuldu. Yaralılar, ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, bazılarını durumunu ağır olduğu ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. Yaralılar arasında bulunduğu belirtilen sürücünün tespit edilebilmesi için araştırmalara devam ediliyor.


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