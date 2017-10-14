14/10/2017 12:37


Siirt'te askerlere teröristler tuzak kurdu yaralı askerler var

Siirt Şirvan

Siirt'te askerleri taşıyan sivil plakalı minibüsün geçişi sırasında teröristlerce yola döşenen patlayıcı infilak ettirildi. Patlama sonucunda 4 asker yaralandı

Şirvan kırsalında arama-tarama yapacak askerleri taşıyan sivil plakalı minibüs bugün saat 10.00 sıralarında geçerken PKK’lı teröristler tarafından yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak ettirildi. Patlamada 4 asker yaralandı. Olayın duyulması üzerine bölgeye hava destekli birlikler sevk edildi.

ASKERLER TEDAVİ EDİLİYOR

Şirvan İlçesi’nin kırsal kesimindeki patlamada yaralanan 4 asker, helikopterle bölgeden alınarak Siirt 3’üncü Tugay Komutanlığı’na getirildi. Burada hazır bekletilen ambulanslara alınan yaralı askerler, Siirt Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne götürülürek tedavilerine başlandı.


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