Siirt'te askerlere teröristler tuzak kurdu yaralı askerler var
Siirt'te askerleri taşıyan sivil plakalı minibüsün geçişi sırasında teröristlerce yola döşenen patlayıcı infilak ettirildi. Patlama sonucunda 4 asker yaralandı
Şirvan kırsalında arama-tarama yapacak askerleri taşıyan sivil plakalı minibüs bugün saat 10.00 sıralarında geçerken PKK’lı teröristler tarafından yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak ettirildi. Patlamada 4 asker yaralandı. Olayın duyulması üzerine bölgeye hava destekli birlikler sevk edildi.
ASKERLER TEDAVİ EDİLİYOR
Şirvan İlçesi’nin kırsal kesimindeki patlamada yaralanan 4 asker, helikopterle bölgeden alınarak Siirt 3’üncü Tugay Komutanlığı’na getirildi. Burada hazır bekletilen ambulanslara alınan yaralı askerler, Siirt Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne götürülürek tedavilerine başlandı.