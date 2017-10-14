14/10/2017 12:34


Deprem uzmanı açıkladı '7 şiddetinde deprem bekliyoruz'

Oğuz Gündoğdu

Bursa Valiliği ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından düzenlenen toplantıda, İstanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Oğuz Gündoğdu, korkutan bir açıklamada bulundu

Oğuz Gündoğdu, "Bursa'da data verilerini gözetliyoruz. Deprem olacağıyla ilgili bir veri yok. Bizim Nilüfer ilçesinde depremi önceden belirleme çalışmalarımız var. Sistemleri kurduk. Verileri sürekli kontrol ediyoruz. Nilüfer'de önceden deprem belirleme sistemiyle Bursa'da olacak depremin 1,5 ay önceden işaretlerini alacağımızı tahmin ediyorum. Yakın tarihte Bursa'da bir deprem gözükmüyor. Bursa'da yeni bulduğumuz fayın mevkiini bilmiyoruz, ama Ürünlü'de yerini cihazlarla belirledik. Bu fayın Yıldırım tarafına kadar gideceğini tahmin ediyorum. Çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.

ŞİDDETLİ BİR DEPREM BEKLENİYOR

Yrd. Doç. Dr. Gündoğdu, "Bursa'da olan en son deprem 1855 yılında 7 şiddetinde. Bu fayın harekete geçmesi durumunda Bursa'da 7 şiddetinde deprem bekliyoruz. Büyük depremler 150-200 yılda bir tekrarlanıyor. Bursa'da en son 7 şiddetinde deprem 1855 yılında olduğuna göre Bursa için büyük bir deprem yaklaşmış görünüyor. Bunun için insanlar tedirgin olabilir. Bu tedirginliğin bir paniğe dönüşmesi yanlış. Bir an önce kentsel dönüşüm yapılması lazım" dedi.

 

 


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